Proviisor Margot Lehari sõnul levitavad Eestis puukentsefaliidi viirusi kaks puugiliiki, kelleks on võsapuuk ja laanepuuk. “Kuna Eesti on puukentsefaliiti nakatumise kõrge riski piirkond, ei pruugi me puugiga kokku puutuda ainult metsas või heinamaal, puugi võib üles korjata ka koduaia murult,” selgitab Margot Lehari. Proviisor lisab, et ajalisel skaalal on puugid kõige aktiivsed perioodil, mil õhutemperatuur on 5-7˚C. See tähendab, et suurim oht puugiga kokkupuutuda on enamjaolt aprillist oktoobri-novembrini.

(PantherMedia/Scanpix)