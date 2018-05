Esimese kuu jooksul ehk aprillis andis geeniproovi 10 654 inimest, 36 344 inimest on veebilehel www.geenidoonor.eedigitaalselt allkirjastanud nõusoleku geeniproovi loovutamiseks.

Eesti Geenivaramu kommunikatsioonijuhi Annely Alliku sõnul on geeniproovide kogumine alanud sujuvalt. „Esimestel päevadel tekkis siin-seal vereandmisel järjekordi, kuid nüüd on kõikides verevõtukohtades võimalik oma geeniproov ära anda minimaalse ooteajaga. Verevõtukohtade töö on korraldatud ladusalt ja enamasti ei tule üldse oodata,“ ütles Allik. „Tuletame nüüd kõigile nõusoleku veebis juba allkirjastanud inimestele meelde, et geenidoonoriks saamiseks tuleb ka reaalselt vereproov anda ja nüüd on selleks õige aeg.“

Geeniproovi saab loovutada suuremates haiglates ja tervisekeskustes ning SYNLABi laborites üle Eesti, täpse ja pidevalt täieneva nimekirja verevõtukohtadest koos lahtiolekuaegadega leiab veebilehelt www.geenidoonor.ee. Geeniproovi andmiseks ei pea enamasti eelnevalt registreeruma, tuleb lihtsalt verevõtukoha avamise ajal kohale minna. Kogu protseduur võtab aega mõned minutid.