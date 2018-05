Ellyl on diagnoositud kaasasündinud geneetiline arenguhäire nimega Rett sündroom, mille puhul seiskub sünni järel teatud hetkel normaalse lapse areng ning hakkavad taandarenema erinevad oskused ja arusaamine. Haigus on ravimatu, kuid seda on võimalik leevendada erinevate järjepidevate teraapiate ja massaaži abil. Rett sündroomiga lapsel kaovad sotsiaalsed oskused, eesmärgipärane käe kasutamine ning tekivad stereotüüpsed liigutused. Lisaks esinevad hingeldushood, krambid ja unehäireid ning selle sündroomi all kannatavad lapsed jäävad maha nii kasvus kui ka kaalus. Et piiga olemist leevendada, on TÜ Kliinikumi Lastefond heade annetajate abil ulatanud Elly perele abikäe tüdrukule vajaliku massaaži ja osteopaatia eest tasumisel. Ka Radisson Blu Hotel Olümpia kohvik Café Boulevard annetab mai- ja juunikuu jooksul iga ostetud kohvijoogi pealt 10 senti TÜ Kliinikumi Lastefondile 7-aastase haruldase Rett sündroomiga Elly toetuseks.

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentside ja ürituste tellimuste juht Anu Kaar kutsub kõiki üles toetama oma võimaluste piires abivajajaid. “Radisson Blu Hotel Olümpia ja TÜK Lastefondi vahel on olnud aastatepikkune hea koostöö ja kui meil on võimalus olla kasvõi veidi abiks, siis seda me ka teeme,” toob ta välja ja lisab, et alati on palju parem anda kui saada.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldab siirast rõõmu, et leidub nii suurepäraseid ettevõtteid nagu Radisson Blu Hotel Olümpia, kes on korduvalt Lastefondi vahendusel haigeid lapsi toetanud ja selleks kampaaniaid korraldanud. “Oleme võtnud erinevad arendavad teraapiad käesoleva aasta põhifookusesse, kuna üha enam peresid on meie poole pöördunud, et oma raskelt haigele lapsele olukorra leevendamiseks või järjepideva arengu tagamiseks vajalike teraapiate võimaldamisel tuge saada,” nendib ta. “Suur rõõm on tõdeda, et Radisson Blu Hotel Olümpia on otsustanud toetada Ellyt, kellele on teraapiad avaldanud väga soodsat mõju,” toob Saar välja. Lisaks Radisson Blu Hotel Olümpia kohvik Café Boulevardis kohvi joomisele on võimalik toetada Ellyle vajalikke teraapiaid, annetades Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Elly”: Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Danske IBAN EE403300334408530000 Nordea IBAN EE791700017000285384