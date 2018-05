2. Kofeiin kiirendab seedimisprotsessi ja seetõttu võib seda tarvitades inimene tunda kõhulahtisust. Kofeiinirikkad toidud on näiteks šokolaad, kohv, limonaadid ja tee

1. Fruktoos ja suhkruasendajad. Kui sa sööd suhkrurikkaid toite, jõuab su sooltesse vesi, mis teeb ka kõhu lahti. Fruktoosiohked toidud on näiteks õunamahl, viinamarjad ja limonaad. Medical News Today vahendab Harvardi meditsiinikooli gastroenteroloog Norton Greenbergerit, kelle sõnul tekib kõhulahtisus 75% inimestest pärast 40–80 grammi fruktoosi söömist ühes päevas.

Kõhulahtisus ei tähenda ilmtingimata mingit viirust ega tõbe - on olemas ka terve rida toite-jooke, mis selle tekkimist soodustavad. Kuus neist olgu välja toodud siin.

5. Mõned süsivesikud, ennekõike kääritatavad süsivesikud ehk oligosahhariidid, disahhariidid, monosahhariidid ja polüoolid võivad kõhulahtisust tekitada. Selliseid süsivesikuid on näiteks küüslaugus, ubades ja sibulates.

4. Laktoos põhjustab kõhulahtisust, kui inimesel on laktoositalumatus. Piimatoodetest tervikuna siiski loobuma ei peaks, sest olenevalt laktoositalumatuse tugevsest võivad mõned inimesed taluda näiteks keefiri, jogurtit ja kõvasid juuste.

6. Gluteen tekitab kõhulahtisust, kui neil on gluteenitalumatus või põevad nad lausa tsöliaakiat. Kui sul on see häda diagnoositud, hoia eemale nisu-, rukki- ja odrarikastest toitudest.