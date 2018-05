Alkoholil on halb omadus oma rolli inimese elus kasvatada. Nii võib märkamatult juhtuda, et oled saanud kaaslase, kes on sinu elust liiga suure osa endale on haaranud.Kuidas kontrolli oma elu üle tagasi saada?

Tänapäeval on selline abi olemas ning ka paljud ravivõtted, mida varem kasutati, on asendunud kaasaegsetega. Vaata videot, kus psühhiaater Ants Kask selgitab , milline on tänapäevane alkoholitarvitamise häire ravi ning miks sellega tuleks alustada võimalikult vara.

Kui suur on alkoholi roll sinu elus? Seda ja alkoholi tarvitamisega kaasnevaid riske saad hinnata AUDIT testi abil, mille leiad siit. Vastavalt testi tulemustele konsulteeri vajadusel pereõe või perearstiga või pöördu ravi saamiseks alkoholitarvitamise häire ravi teenusele.

Kainem ja tervem Eesti“ programmi raames pakuvad alkoholitarvitamise häire ravi alates 2018. aastast juba üheksa tervishoiuteenuse osutajat üle Eesti. Kontaktid ning rohkem infot leiad siit.