Kas toit teeb õnnelikuks? Jah, teeb küll, kinnitavad teadlased! Mida rohkem puu- ja köögivilju tarbid, seda rõõmsam ja õnnelikum nende kinnitusel oled.

Sellisel tulemusele jõudsid nimelt Queenslandi ülikooli teadlased, kes kogusid andmeid 12 000 Austraalia täiskasvanult. Nende eesmärk oli teha kindlaks, kuidas inimeste harjumus süüa puu- ja köögivilju on seotud vaimse tervisega.

Ilmnes, et mida värvilisem on inimese toidulaud, seda parem. Inimene on õnnelikum, kui ta sööb mitte viis peotäis, nagu seni soovitatud, vaid kaheksa ja rohkem portsjonit puu- ja juurvilju päevas.

Queenslandi ülikooli teadlaste uuringu tulemusi kinnitavad ka varasemalt Inglismaal ja Uus-Meremaal läbi viidud uurimused.

Kui tahad süües õnnelikuks saada, siis pea meeles, et üks portsjon puu- ja köögivilju on umbes üks peotäis.