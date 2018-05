Aprilli viimasel nädalal pöördus arstide poole 3304 haigestunut, kellest 46 protsenti olid lapsed. Grippi haigestumine näitab küll langustrendi, kuid gripiviiruste levik on endiselt laialdane.

23.-29. aprillil pöördus arsti poole 3717 ja sellele eelnenud nädalal 4209 inimest. Eelmise nädalaga võrreldes vähenes grippi haigestumus keskmiselt ligi 20 protsendi võrra kõikides vanusegruppides, sentinelsüsteemi kaudu registreeritud andmete põhjal võib grippi haigestumuse intensiivsust pidada madalaks ja gripiviiruse levikut endiselt laialdaseks. Gripiga seotud haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikides maakondades peale Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa.

Ringlevate viiruste etioloogilises struktuuris jätkus gripiviiruste langus, teiste respiratoorsete viiruste osakaal kasvab. Laboratoorse kinnituse said 58 gripiviirust , neist 47 olid A- ja 11 B-gripiviirused.

208 inimest vajas intensiivravi

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 1837 patsienti, neist 71 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised. Gripihooaja algusest on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest. Registreeritud on 93 gripist tingitud surmajuhtu.