Tänapäeva inimeste hommikurutiini kuulub reeglina pärast ärkamist telefoni kontrollimine ning seejärel kohvi rüüpamine. Tegelikult võiks kohvi välja vahetada vee vastu, sest see on tervisele oluliselt kasulikum. Kuidas, loe siit.

1. See parandab su ainevahetust. Klaas joogivett suurendab ainevahetuse kiirust suisa 30%, vahendab MSN ajakirjas Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism avaldatud uurimust. Kui jood vett tühja kõhu peale, soodustad seedesüsteemi tööd.

2. See aitab leevendada kõrvetisi ja seedehäireid. Kui lonksad hommikul esimese asjana vett, puhastad söögitoru sinna magamise ajal kogunenud hapetest.