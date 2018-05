Üsna paljud pistavad nohu tulles ninna küüslauguküüsi. Kas see on tark tegu?

Küüslaugul on tõesti viirusevastane toime, sest taim sisaldab eeterlikke õlisid – viiruse kest lahustub just eetris. Kui viiruse kest on lagunenud, ei suuda viirus enam organismi tungida.

Küüslauguküünte ninnapanekul on kaks külge: eeterlikud õlid küll tapavad viirusi, aga kui nina on kinni ja ninalimaskest väga kuiv, siis tugeva toimega küüslauk võib seda kuivust veelgi süvendada ja tekitada keemilise põletiku. Väikelapsele ei soovitata ninasse küüslauku panna.

Kõige parem on see, kui küüslauk ei puutu otseselt põletikulise limaskestaga kokku. Hästi mõjub ka küüslaugu aur.

Kuidas küüslaugust nohu korral veel abi saab, loe pikemalt portaalist Kodus.