Vaktsineerimine on ennetusmeetod, mis võimaldab teatud nakkushaigustesse haigestumist vältida, et saaksime olla terved ja toimekad ega peaks veetma pikki päevi haigevoodis või haiglas. Kuid nii takistame ka nakkushaiguste levikut, kaitstes sellega teisi enda ümber.

Eesti riik võimaldab lastele ja noorukitele tasuta vaktsineerimist tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, inimese papilloomiviiruse (HPV) ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Lisaks pakub riik täiskasvanutele võimalust tasuta vaktsineerida difteeria ja teetanuse vastu iga kümne aasta tagant.

Riiklikud vaktsineerimissoovitused lähtuvad parimast ekspertteadmisest

Riiklikku immunoprofülaktilist tegevust (vaktsineerimist) koordineerib sotsiaalministeerium, keda nõustab immuniseerimiskava rakendamisel, täiendamisel ja ajakohastamisel ministeeriumi juures tegutsev arstidest ja seotud ametiasutuste ekspertidest koosnev immunoprofülaktika ekspertkomisjon.

Komisjon teeb ettepanekuid immuniseerimiskava muutmiseks ja annab immuniseerimisalaseid soovitusi, lähtudes oma ekspertteadmisest, teaduskirjandusest ja uuringutest, aga ka prioriteetsusest rahvatervise seisukohast, korralduslikust teostatavusest ning teiste riikide parimatest praktikatest. Samuti võetakse arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja Euroopa Ravimiamet soovitusi ja juhised ning vaktsineerimise kulutõhusust.

Viimati muudeti immuniseerimiskava selle aasta alguses, mil kavasse lisati inimese papilloomiviirusnakkuse vastu vaktsineerimine ning vähendati imikutele tehtavate süstete arvu uue kuuikvaktsiini kasutuselevõtuga.

Vaktsiinid on teinud haiguste tõrjumisel tõhusat tööd

Seda, et vaktsiinid tõesti toimivad, näitab selgesti asjaolu, et haigestumine vanasti vägagi levinud ja tõsistesse haigustesse nagu näiteks lastehalvatusse või rõugetesse on niivõrd haruldane, et tänapäeva lapsevanemad õieti ei teagi, millega on tegemist. Siit tuleb välja ka tõsiasi – raske on karta või tunda muret millegi pärast, mida kunagi näinud ei ole. Meid ümbritsevas keskkonnas on aga nii mõndagi inimsilmale nähtamatut. Enamik viiruseid jääb suuruse poolest vahemikku 20-300 nanomeetrit, mis on u 1 000-10 000 korda väiksem nt inimese juuksekarva paksusest (100 mikromeetrit). Seega saab nakatumisest aru alles esimeste sümptomite tekkides.

Viiruste eesmärk on levida, kuid nad ei suuda paljuneda iseseisvalt, vaid kasutavad selleks peremeesorganismi. Seni, kuni ühiskonnas on piisavalt vaktsineeritud inimesi, ei leia viirused peremeest, keda suudaksid nakatada ning nende levik on piiratud. Kui aga vaktsineerimisega hõlmatus langeb, suureneb potentsiaalsete sihtmärkide arv ning viirused leiavad endale sobiva paiga paljunemiseks ja levimiseks. Seda ilmestavad selgesti hiljutised leetrite puhangud Euroopas ning nüüd esimesed juhtumid ka Eestis.

Kärt Sõber toob sotsiaalministeeriumi blogis välja ka viis põhjust, miks end ja oma lähedasi nakkushaiguste vastu vaktsineerida.

* Vaktsiin-välditavad nakkushaigused ei ole kadunud

Tõsiseid nakkushaiguseid põhjustavad viirused ja bakterid on endiselt olemas ning võivad nakatada vaktsineerimata inimesi. Eriti praegusel ajal, kus inimene võib ühe päevaga maakera teise otsa reisida – sama lihtsalt ja kiiresti levivad ka nakkushaigused.

* Vaktsineerides kaitsed oma lähedasi

Vaktsineerimine ei kaitse mitte ainult sind, vaid ka sinu lähedasi. Vaktsineerimisega aitad sa pidurdada ohtlike nakkushaiguste levikut lähedaste seas ja kogukonnas.

* Vaktsineerimine on tervisliku eluviisi juures sama oluline kui toitumine ja liikumine

Sarnaselt tasakaalustatud toitumisele ja liikumisele ning regulaarsele tervisekontrollile, on tervise eest hoolitsemisel oluline roll ka vaktsineerimisel. Vaktsiinid on üks kõige mugavamaid ja ohutumaid ennetusmeetmeid, mis üldse olemas on.

* Vaktsineerimine säästab nii sinu tervist, raha kui ka aega

Kuigi väikelapsed ja vanemaealised kuuluvad üldiselt mitmete infektsioonide ja nende tüsistuste tekkimise osas riskirühma, siis vaktsiinvälditavad nakkushaigused võivad tabada igaüht. Vaktsiin-välditavad nakkushaigused on ohtlikud ning võivad põhjustada raskeid tüsistusi või halvimal juhul lõppeda surmaga. Nakkushaiguste ravi on enamasti pikaajaline ja kulukas. Riiklikud vaktsineerimissoovitused on mõeldud selleks, et kaitsta sind erinevate infektsioonide eest.

* Vaktsiinid on ohutud.