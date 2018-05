Et gripihooaeg ei ole veel lõppenud, on kasulik mõelda, kuidas end lennureisi ajal gripi eest kaitsta. Hiljuti läbi viidud uuringu tulemuste põhjal on teadlastel selleks konkreetne soovitus.

Ajakirjas National Academy of Sciences ilmunud uuringu tulemused väidavad, et kui kardad lennureisil nakatuda grippi, tuleb lennukis akna äärde istuda, vahendab Fox News.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, kui käisid üle maailma erinevatel kommertslendudel erinevate viiruste olemasolu uurimas. Nad leidsid, et vahekäigupoolsel istmel istuvad inimesed tõusevad lennureisi ajal sagedamini püsti ning see paneb neid ka teiste inimestega sagedamini kokku puutuma. Ja need teised inimesed võivad olla nakkusohtlikud.

Kui inimene istub aga akna all ja sealt ei liigu, puutub ta nakkustega vähem kokku ning võimalus, et ta lennureisi käigus grippi nakatub, väheneb.