Siit leiad lihtsa retsepti, mis aitab sul tervist parandada ning ka kümne päevaga hulga kõhurasva kaotada ning paremasse vormi saada. Ja seda ainult mett, kaneeli ja vett appi võttes!

See segu aitab kaasa maksapuhastusele, parandab ainevahetust ja parandab seedimist, kirjutab Healthy Food Star. Siin-seal maailmas kutsutakse seda segu ka tervise eliksiiriks, kuna see aitab inimestel vormi saada. Ning paremas vormis inimene on ka terve.

Kuidas seda tervislikku segu valmistada?