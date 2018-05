Poodlemine parandab tervist ja pikendab eluiga - teadlaste kinnitusel elavad need, kes iga päev ostutuuril käivad kauem neist, kes poode väldivad. Vähemalt vanemate inimestega on see nii.

Nii väidab Taiwanis läbi viidud uuring, milles osales 1850 65 aastast ja vanemat kodus elavat inimest. Neil hoiti kahe aasta jooksul silma peal ja uuriti, kui sageli nad šoppamas käisid, vahendab BBC. Hiljem jälgiti ka riiklikku surmade registrit.

Ajakirjas Journal of Epidemiology & Community Health ilmunud uuringutulemuste kohaselt oli neil, kes igapäevaselt poodlemas käisid, 27% väiksem tõenäosus surra enneaegselt võrreldes nendega, kes poode vältisid või seal harva käisid. Eriti selge oli vahe meeste puhul.

Teadlaste hinnangul saab seda selletada sellega, ei poes käimine pakub eakale inimesele võimaluse suhelda, liikuda ja ka tervislikumalt toituda, see aga mõjub hästi nii tervisele kui vaimule.

Teadlaste sõnul on poodides käimine eakatele tervise hoidmise mõttes isegi veidi parem kui sport, sest viimane nõuab kõrges eas juhendamist ja ka suuremat motivatsiooni.