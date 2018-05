Kas sa tead, mida teeb päike su nahaga, kui sa päikesekreemi ei kasuta?

Youtube'is on hulga vaatamisi kogunenud video, mis näitab, kuidas mõjub päike su nahale, kui sa päevitades päikesekreemi ei kasuta.

Videos "Kuidas päike sind näeb" saavad ultraviolett-valguskaamera ees seisvad inimesed näha, milliseid nahakahjustusi võib kaasa tuua päikesekreemita päevitamine.

Suur osa videos olevaid inimesi on muidu terve nahaga ning neid šokeeris see, mida nad nägid, kuigi nad arvasid, et neil ei ole ei sünnimärke ega muid nahal olevaid moodustisi. Ning nad said ka aimu, et kui nad kaitsevad nahka päikesekreemiga, ei suuda päike sellest läbi tungida.

Seega, vaata ise juuresolevast videost, kuidas päikesekaitsekreem suudab sind nahavähki põhjustava ultraviolettkiirguse eest kaitsta.