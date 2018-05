Homme kogunevad pereõed üle Eesti aastakonverentsile, kus luubi all kolm olulist valdkonda pereõdede töös.

Tänavune konverents on jaotatud kliiniliste teemade kaupa – konverentsi esimeses sessioonis keskendutakse südamehaigustele, teine pool on pühendatud kõrva-nina-kurguhaigustele ning konverentsi lõpetab sõltuvushäireid käsitlev plokk.

„Tegu on kolme väga olulise valdkonnaga, kus just pereõde on tõenäoliselt patsiendile esmane kontakt,“ selgitab Eesti Pereõdede Ühingu juhatuse liige Lilli Gross. „Meie kliimas on ülemiste hingamisteede infektsioonidesse haigestumine kõige sagedasem ägedalt kulgev tervisehäire ja seega alati aktuaalne teema pereõe igapäevatöös,“ toob Gross näite.

Üle ei saa ka aktuaalsetest teemadest: „Ka avalikkuses räägitakse üha enam sõltuvushäiretest ja pööratakse tähelepanu võimalustele, kuidas patsiente nõustada. Oma ala eksperdid aitavad pereõdedel vastata küsimustele, miks ja kuidas sõltuvushäiretega inimesi aidata,“ lisab Gross.