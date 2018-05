„Vähki haigestumine on Eestis oluliselt tõusnud,“ nendib onkoloog Vahur Valvere viidates vähi esmajuhtude arvule aastatel 2000 – 2015. Statistika järgi saab 8662 inimest igal aastal esmakordse vähidiagnoosi.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere sõnul iseloomustab Eesti vähistatistikat ka see, et vanemaealiste hulgas on hakanud esmakordsete vähijuhtumite arv tõusma ning see on seotud elanikkonna vananemisega.

Ka näitab statistika, et kui üldiselt võimaldab varajane diagnoosimine ning järjest täienevad ravimeetodid patsientide elulemust tõsta, siis inimestel alates 65. eluaastast on elulemus langustrendiga. „See on ka seletatav. Näiteks kasvõi sellega, et mida vanem iga, seda rohkem on inimesel täiendavaid kaasuvaid haigusi ning neil ei saa ka täies mahus ravi rakendada,“ sõnas onkoloog.