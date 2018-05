Maist pidi Kuressaare haigla juures pensionile suunduva perearsti Lii Saare asemel ligi 1800 nimistuga patsientide vastuvõtmist alustama Tartust pärit perearst Tanel Martis, kuid eile hommikul toimus kannapööre ja terviseamet palus Martisel haigla ruumid vabastada.

“Reedel ta helistas meile ja ütles, et ei saa tulla kolmapäevast vastuvõttu tegema, kuna on haige. Meil tekkis mure, et mis patsientidest edasi saab. Esmaspäeval tühistas pereõde kõik kolmapäevased vastuvõtud, sest tohter ennast näole ei andnud,” rääkis terviseameti tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist Agne Ojassaar ajalehele Meie Maa antud intervjuus.

Eile selgus tema sõnul, et Tanel Martisel ei ole lisaks haigla üürilepingule sõlmitud töölepingut ka õega. “Me ei saa asju jätta viimasele minutile. Tegemist on suure nimistuga. Peame olema veendunud, et inimesed saavad abi,” selgitas Pille Saar.



Eile hommikul saatis Tanel Martis Ojassaare sõnul segase sisuga sõnumi (SMS-i), et ta ikkagi ei soovi Kuressaarde perearstiks tulla, kuid tahab kaks kuud proovida.

“Meil on vaja kindlust, et perearst oleks pikemas perspektiivis jätkusuutlik,” ütles Saar. Kui terviseamet teab, et inimene hakkab perearstina tööle, siis reeglina nad kohapeale kontrollima ei tule. Eilne oli selles suhtes erand.

Kuidas põhjendab tekkinud olukorda Tanel Martis ning mis saab ilma perearstita nimistust, loe pikemalt ajalehest Meie Maa.