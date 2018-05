Et Tartu Ülikooli Kliinikum osaleb laupäeval, 5.mail Siil 2018 raames kriisiõppusel TERVEX 2018, töötab homme, laupäeval kell 9.30-17.30 EMO Maarjamõisa haigla J-korpuse 1.korrusel.

Kuna õppus toimub erakorralise meditsiini oskaonna ehk EMO pinnal, viiakse Kliinikumi EMO õppuse ajaks üle L. Puusepa 8 J-korpuse 1. korrusel asuvasse hematoloogia-onkoloogia kliiniku päevastatsionaari.

Sel ajavahemikul palutakse EMOsse pöördumiseks kasutada N. Lunini tn poole jäävaid uksi. Maja ees on parkimiskohad, millel parkimiskella kasutades on esimene tund parkimist tasuta, edasi 0,6 €/h. Teisele poole N. Lunini tänavat jäävates parklates on parkimine tasuta.