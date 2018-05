Kuigi söömise põhieesmärk peaks olema anda inimestele energiat, siis paljud kipuvad sööma ka siis, kui energiat tegelikult vaja pole või on seda üleiia. Miks? Põhjused võivad olla üllatavad.

Business Insider toob välja kolm üllatavat psühholoogilist mõjutajat, mis inimesed liiga palju sööma panevad.

* Iseloom paneb söömisharjumustele aluse. Šveitsi teadlased on leidnud, et inimese söömisharjumusi mõjutavad isikuomadused. Näiteks leidsid nad, et kohusetundlikud inimesed ei söö eriti magusat, tundlikud inimesed on emotsioonisöömiseküüsis ning ekstravertidele meeldib kodust väljaspool süüa.

* Teistele meeldida soovijad kipuvad palju sööma. Seda põhjusel, et nad ei soovi teisi inimesi ei kurvastada ega nendes pahameelt tekitada oma toidust keeldumisega. Case Western Reserve University teadlased väidavad, et heakskiitu otsivatel inimestel on kalduvs erinevates sotsiaalsetes situatsioonides liiga palju süüa, sest nad tunnevad end nii mugavamalt.

* Lähedaste jäljendamine paneb liiga palju sööma. Kui sa lähed sõpradega välja või sööd koos kallimaga, kipud sa sageli sööma samapalju ja samu asju, kui nemadki. See aga toob 75% juhtudel kaasa olukorra, et sa sööd liiga palju.