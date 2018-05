Tartu Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppe õppekava sai Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt heakskiidu.



Kõrgkool plaanib avada terviseteaduse magistriõppekava, mis hakkab asendama õe põhiõppele järgnenud ühe aasta pikkust eriõe õpet. Magistriõppekava valmis koostöös Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õdede Liidu, tööandjate ning vilistlastega.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari selgitusel on õppekava eesmärgiks luua võimalused teadmiste süvendamiseks terviseteaduses, tagada valmisolek tööks eriõena interdistsiplinaarses meeskonnas ja iseseisvalt, teha uurimis- ja arendustööd ning jätkata õpinguid doktoriõppes. Magistriõppesse õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden lisas, et õppekava avamine on olnud kaalumisel juba aastaid ning ettevalmistusprotsessis on olnud märksõnaks koostöö. „Magistriõppekava loomine ei ole eesmärk omaette. Oluline on sisuline areng ja kasvamine ning ma arvan, et oleme valmis liikuma uuele tasemele,“ tõdes Preeden.



Magistriõppekava hindamiskomisjoni kuulusid Ruud Heijnen (Zuydi Ülikool), Josette Denekens (Antwerpi Ülikool), Margus Viigimaa (Tallinna Tehnikaülikool) ja Samin Sedghi Zadeh (Turini Ülikool) ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu toetas õppekava avamist. Vastuvõtt magistriõppesse algab siis, kui EKKA tagasiside on saanud heakskiidu Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Eesti Vabariigi Valitsus on andnud kõrgkoolile magistriõppe läbiviimise õiguse.