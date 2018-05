Puu- ja juurviljad. Ajakiri British Journal of Health Psychology kirjutas uuringust, milles osales ligi 300 noort täiskasvanut, kes pidasid kolme nädala jooksul igapäevaselt päevikut oma tujude ja toitumise kohta. Neid päevikuid analüüsides leidsid teadlased, et need, kes sõid rohkem puu- ja juurvilju, olid rahulikumad, õnnelikumad ja energilisemad võrreldes nendega, kes sõid vähem puu- ja juurvilju. Ajakirjas Social Indicators Research avaldatud artikli aluseks olnud teadustöös jälgiti 80 000 täiskasvanut ning leiti, et süües päevas vähemalt seitse portsjonit puu- või juurvilju, on vaimne tasakaal parem. See uuring kinnitas ka, et tuju on parem, kui lisada igale toidukorrale puu- või juurvilju.