Ameeriklannast haiglaõde Amanda Eller postitas oma Facebooki lehele videod, mis kiiresti kuulsust kogusid. Medõde tegi testi kahe paari kopsudega - ühed neist suitsetaja, teised mittesuitsetaja omad. Erinevus on... märgatav.

Video võib mõnele nõrgema närviga inimesele ebameeldiv vaadata olla, kuid sellegipoolest on tegemist hariva materjaliga. Terve inimese kopsudesse õhku pumbates selgitab Amanda, kuidas kopsud ilusti õhku täis paisuvad ning õhu väljudes endisesse asendisse tagasi vajuvad. Seejärel demonstreerib ta ka suitsust puutumata kopsude muljetavaldavat mahtu.

Suitsetaja kopsud on pärit kopsuvähki põdenud inimeselt. Esiteks on mõistagi näha nende värvuse erinevust, kuid nagu Amanda märgib, lisaks värvile on kadunud ka kopsude elastsus. Haiged kopsud ei paisu ühtlaselt ja tühjenevad liiga kiiresti.