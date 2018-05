Alkoholi tarbimine on seotud kõrgema premenstruaalse sündroomi (PMS) esinemise tõenäosusega - hinnanguliselt on iga kümnes PMS-i juht seotud alkoholi tarvitamisega.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased värskes meta-analüüsis, millesse haarati 19 erinevat uuringut kaheksast riigist kokku üle 47 000 naisega. Leiti, et tarbitud alkoholi kogused olid seotud 45% võrra tõusnud PMS-i riskiga, vahendab meditsiiniportaal Med24. Võrreldes kõikide alkoholitarvitajatega oli kõige rohkem alkoholi tarvitanud naistel PMS risk 79% võrra tõusnud. Seega võib suurte alkoholikoguste tarbimine olla seotud üle 9% PMS-i juhtudega Euroopas ja umbes 4% juhtudega ülemaailmselt.



Teada on, et maailma naistest tarvitab alkoholi 29% ja suurtes kogustes alkoholi tarvitab 6% naistest. Euroopas ja USAs on naiste hulgas alkoholitarvitajaid 60% ja suurtes kogustes alkoholi (enam kui seitse ühikut nädalas) tarvitab 13% naistest.



Kuidas täpselt alkohol PMS-iga seotud on, pole selge, aga oletatakse, et alkohol võib suguhormoonide taset organismis mõjutada ja hormoonide tasakaalu häirumise tagajärjel kujuneb PMS. Samuti võib alkohol mõjutada organismis serotoniini taset, mis omakorda mõjutab meeleolu ja ärevust.



Käesolev meta-analüüs ei võimalda välja selgitada põhjuslikke seoseid. Oletades, et alkoholitarvitamine põhjustab PMS-i, võiks naiste suurte alkoholikoguste tarvitamise likvideerimine ära hoida iga 12. PMS-i juhu Euroopas.