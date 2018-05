Ei maksa lapsega riielda, kui ta oma sõrmi suhu topib või küüsi närima kipub – teadlaste sõnul võib see suurendada küll jõnglaste kokkupuudet erinevate mikroobidega, kuid päästa neid ka allergiatest.

Iga vanem on meeleheitel, kui tema laps sõrmi suhu topib. Eriti, kui laps on üle nelja aastane. New York Times vahendab aga ajakirjas Pediatrics avaldatud uuringut, mille kohaselt võib südamerahus lasta näpp suus ringi käia ka 5-11 aastastel lastel.

Nimelt jõudsid Uus-Meremaa ja Kanada teadlased järeldusele, et neil lastel, kes imesid selles vanuses sõrmi või närisid küüsi, esines kolmandiku võrra vähem tolmuallergiat ja koduloomadega seotud allergiaid. Astma ega heinanohu väljakujunemist see harjumus siiski ei mõjutanud.

Seda seletatakse asjaoluga, et kokkupuude mõnede mikroobidega mitte ei suurenda tõenäosust haigestuda, vaid hoopis parandab immuunsüsteemi ning tõstab organismi vastupanuvõimet haigustele. See kaitse jääb ka täiskasvanueas püsima.

Siiski rõhutavad teadlased, et lapsi ei tasu sõrmi suhu toppima või küüsi närima julgustama, sest sel on lapse tervisele ka negatiivseid mõjusid alates hambumushäiretest ning lõpetades võimalustega sõrmedelt organismi sattuvate bakterite tõttu haigestuda. Kuid kui laps seda juba teeb, ei maksa minna paanikasse – sel ebameeldivana näival harjumusel on ka omad head küljed.