Enamikus arenenud riikides maailmas toimuvad rinnavähi sõeluuringuid juba pikka aega. „Rinnavähi varajase avastamisega on võimalik oluliselt ravitulemusi parandada ja vähendada suremust sellesse raskesse haigusesse. Seetõttu on äärmiselt oluline rindade tervisele tähelepanu pöörata ning lisaks enesevaatlusele osaleda rinnavähi varajase avastamise sõeluuringus, mida Eestis juba 2002. aastast korraldatakse,“ ütles Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt.

Mai on rinnavähi varajase avastamise kuu ning Eesti Vähiliit, Südameapteek ja Placent Activ kutsuvad ühiskampaaniaga naisi kontrollima oma rindade tervist. Näitleja Inga Lunge ja laulja Daniel Levi Viinalass aitavad nii plakatitel kui ka sotsiaalmeedias edasi anda sõnumit „Teadmatus ei ole õndsus“ ehk mida varem haigus diagnoositakse, seda paremad on ravitulemused. Ostes maikuus Südameapteegist Placent Activ sarja juuksehooldustooteid, toetad Eesti Vähiliitu. Iga ostetud Placent Active tootelt läheb toetuseks üks euro.

Südameapteegi turundusjuhi Mari Sumbergi sõnul haigestub vähiregistri andmetel Eestis igal aastal rinnavähki ligi 800 inimest. „Koos meile kõigile tuntud Inga ja Danieliga soovime, et naised ei oleks teadmatuses ega sulgeks probleemi ees silmi. Kahtluse korral peaks kindlasti pöörduma arsti poole, et oma rindade tervist kontrollida,“ ütles Sumberg. „Mitte vähem oluline ei ole meeste roll naiste tervise eest hoolitsemisel. Kampaaniaga kutsume mehi üles julgustama ja toetama oma naisi, et nad jälgiksid oma rindade tervist regulaarselt,“ lisas Südameapteegi turundusjuht.