Tervislikku elustiili propageeriv blogija Merilin Taimre ehk Paljas Porgand eelistab hommikusöögiks lisaks oma suurele lemmikule pudrule valmistada ka erinevate soolaste ja magusate lisanditega võileibu.

Oma retseptidesse erinevaid juurvilju peita armastav blogija eelistab ka võileibade valmistamisel kasutada pagaritooteid, mille koostises on jahukogust vähendatud ning see asendatud juurikatega nagu porgand, peet, kikerherned ja bataat. Tervislikum alternatiiv vähema jahu ja rohkemate juurikatega on blogija sõnul igati turvaline valik ka neile, kes igapäevaselt oma toitumist hoolega jälgivad.

Taimre sõnul tuleb võileibade valmistamisel jälgida ka seda, mida saiale või leivale katteks lisada. Lisandite hulgas peaks kindlasti olema midagi valgu- ja rasvarikast – nii kerkib kohe ka söögi toiteväärtus.