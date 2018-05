Liigu . Regulaarne treenimine vähemalt kaks ja pool tundi nädalas on olulisim, mida peaks tegema, kui on soov rinnavähi kordumise riski vähendada.

Küll aga on teada, et mõned lihtsad elustiilimuutused vähendavad ka rinnavähi kordumise riski tunduvalt, kirjutab Prevention. Seega, väike meeldetuletus - siin loetletud tegevused aitavad rinnavähi taasteket ennetada.

Püsi normaalkaalus . Üleliigsete kilode kaotamine ei ole kindlalt seotud rinnavähi kordumise riski vähenemisega, kuid on leitud, et tervisliku toitumise järgimine võib kehale pakkuda kaitsemeetmeid.

Väldi alkoholi liigtarvitamist. Kui ilma alkoholita ei saa, tarbi seda mõõdukalt ehk joo kolm kuni neli jooki nädalas. Ajakirjas Cancer ilmunud 2016. aastal läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et need, kes tarvitasid rohkem kui ühe joogi päevas, põdesid 28% suurema tõenäosusega korduvaid haiguseid.

Tarvita ettenähtud ravimeid. Kui arst on ravimid kirjutanud, tuleb neid võtta. Ainult nii on võimalik haiguse taasteket vältida.

Tarvita C- ja D-vitamiini. C-vitamiini lisamine oma igapäevasesse menüüsse võib teadlaste hinnangul vähendada suremust rinnavähki. Madal D-vitamiini tase kehas on samuti seotud rinnavähi korduva esinemisega.

Muuda oma söömisharjumusi. Ennekõike tähendab see, et pööra tähelepanu toidukordade regulaarsusele. Söö õhtul viimane söök kell kaheksa ja hommikusöök järgmisel hommikul kell 9. Püüa kinni pidada sellest, et sööd päeva jooksul kolm korda.