Miljööteraapilises ravikodus on psüühikahäiretega lastele kujundatud turvaline ning eesmärgipäraselt kujundatud keskkond, kus lapsed, terapeudid ja pedagoogid on võrdväärselt osalevad partnerid igapäevastes tegevustes. Asutuse sihiks on lapse individuaalsete võimete väljatoomine ja õpioskuste toetamine ning sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine.

Miljööteraapiline ravikodu loodi Masingu kooli juurde 2014. aastal pilootprojektina Norra Finantsmehhanismi rahastuse toel. 2017. aastast rahastust enam riigi poolt ei võimaldatud, kuigi projekti auditis kinnitatakse, et teenus väga vajalik. Et ravikodu ei peaks pärast mahuka ja hästitoimiva teenuse ülesehitamist uksi sulgema ning et psüühikahäiretega lapsed saaksid vajalikku abi, otsustas teenuse osutamist toetada Tartu linnavalitsus ja TÜ Kliinikumi Lastefond. Teenuse pakkumiseks aastas vajaminev ressurss on 110 000 eurot, millest Lastefond katab heade annetajate abiga üle 24 000 euro suuruse summa. Kõnealune ravikodu saab teenust pakkuda kuuele psühholoogiliste probleemidega lapsele. Tegelik vajadus ravikodude järgi on Eestis aga palju laiem.

Et psüühiliste probleemidega lastele toetust avaldada ja miljööteraapilise ravikodu teenuse pakkumist võimaldada, ongi head inimesed oodatud 11. mail Tartusse Tähtvere spordiparki heategevuslikule jooksule. Kõigi osalejate vahel loositakse üritusel kohapeal välja ka toredaid auhindu.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et fond on võtnud ravikodude temaatika oma südameasjaks. “Soovime tõstatada psühholoogiliste probleemidega lastega tegelemise temaatikat laiemalt, et ühiskond märkaks ravikodude vajalikkust,” toob ta välja. “Seega oleme otsustanud käesoleval aastal panustada Heateo jooksuga Pepleri ravikodu toetamisse,” selgitab ta.

Ilves avaldab lootust, et ilmaennustus peab paika ning päikeseline kevadpäev toob Tähtvere spordiparki suure hulga heasoovlikke inimesi, kes 4,5km pikkust vahemaad läbides teevad head nii enda tervise kui ka psühholoogiliste probleemidega laste heaks.