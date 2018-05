Kui pea hakkab valutama, haarab suurem osa inimestest tableti järele ja püüab hetkeks rahulikumalt olla. Kas sa oled aga mõelnud, et ka mõned toidud võivad peavalu leevendada ja seda ka ennetad aidata? Lisa need toidud oma igapäevasesse menüüsse ja veendu ise, soovitab Good Housekeeping. Ahjukartul õhtusöögiks on hea võimalus peavalu leevendada. Eriti sellist peavalu, mis on põhjustatud alkoholi tarbimisest, kinnitavad spetsialistid. Alkohol on nimelt diureetikum, mis viib kehast välja vedelikku ning põhjustades kaaliumi kaotust. Kaaliumirikaste toitude söömine aitab olukorda taastada. Ning ahjukartul (koos koorega) ongi üllatuslikult üks parimaid kaaliumiallikaid, sisaldades banaanist kaaliumi pea poole võrra rohkem

Kohviga on peavalu tohterdatud sajandeid, kuid kas see tõesti toimub? Arstide arvates mõõdukalt ning siis tuleks ka kohvi joomisega piiri pidada, sest liiga palju kohvi teeb asja hullemaks. Tass kohvi peavalu leevendamiseks on piisav.

Täistera-röstsai annab kehale piisava hulga süsivesikuid ning nii ajule piisavalt energiat ehk peavalud püsivad nii eemal. Lisaks aitavad süsivesikud parandada ka meeleolu, sest aitavad organismil vabastada õnnehormoonina tuntud serotoniini. Mandlid sisaldavad magneesiumi ning see aine kaitseb keha peavaluhoogude eest veresooni lõõgastades. Mandlitest võib spetsialistide hinnangul olla kasu ka migreeniga kimpus olijail. Teised head magneesiumirikkad toidud on näiteks banaanid, kuivatatud aprikoosid, avokaadod, mandlid, pruun riis ja kaunviljad. Vürtsikad toidud aitavad peavalu leevendada siis, kui selle põhjuseks on sinusiit – vürtsikad toidud aitavad nimelt avada hingamisteid. Seesamiseemneid on hea puistata salatitesse või putrudele, sest need on rikkad E-vitamiini ning magneesiumi poolest. Mõlemad on vereringet parandavad ained.