Proviisor teab, et osa mikrotoitaineid võivad vähendada ealist kollatähni kärbumist, mis tekitab muutusi silmapõhjas ja on maailmas kõige sagedasem nägemise languse põhjus vanematel inimestel. Ta soovitab tarbida antioksüdantseid vitamiine C, E, A, aga ka tsinki, seleeni, luteiini, zeaksantiini, oomega-3-rasvhappeid ning mustikaekstrakti.

Silm on meeleelund, mille kaudu inimene hoomab ümbrust ning nägemismeel üks maailma tajumise põhiviise. Kuidas hoida ja kaitsta silmi ning millised silmavitamiinid on vajalikud silmade hea tervise tagamisel?

Luteiin ja zeaksantiin on taimsed pigmendid ja antioksüdandid, mille ülesandeks on kaitsta silma kahjuliku ultraviolettkiirguse ja võrkkesta kahjustavate vabade radikaalide eest. Samuti aitavad need ained säilitada hämaras head nägemist ning aeglustada kollatähni kärbumist.

A-vitamiin

„Antioksüdantsel A-vitamiinil on hea nägemise juures oluline roll. Ta aitab hoida silma limaskesta niiskena ja kaitsta bakterite eest, vähendades seeläbi põletiku tekkimise riski. A-vitamiin aitab silmadel ka pimedas kohaneda ning aitab vähendada kollatähni kärbumisest põhjustatud pimedaksjäämist ja kae moodustumist,“ selgitab Külli Teder. Just kanapimedus ehk hämaras ja pimedas nägemise häired võivad olla üheks sümptomiks, mis viitavad A-vitamiini puudusele.

Tsink

Tsink on mineraalaine, mis aitab A-vitamiinil imenduda ja luua pigmenti melaniin, mis kaitseb silma ultraviolettkiirguse eest. „Silmade seisukohast aitab tsink parandada pimedas nägemist ja aitab vähendada kollatähni kärbumist,“ räägib Külli Teder tsingi olulisuse kohta.

E-vitamiin

E-vitamiin on mitmes vormis esinev antioksüdant, mille puuduse üks tunnustest on nägemise halvenemine. „See silmade jaoks oluline vitamiin aeglustab samuti kollatähni kärbumist, takistab kae moodustumist ja tugevdab kapillaaride seinu,“ ütleb proviisor.

Seleen Külli Tederi sõnul on ka antioksüdantne seleen silmade tervises oluline: „See soodustab kapillaaride arengut, parandab silmade vereringet ning aitab vähendada halli kae arengut.“. C-vitamiin

C-vitamiin ehk askorbiinhape on vesilahustuv vitamiin ja põhiline antioksüdant, mida leidub paljudes marjades ning puu- ja köögiviljades, näiteks tsitruselistes, brokolis, kaalikas, paprikas jne. „C-vitamiin toetab silmades olevaid veresooni, aitab tagada nende elastsust, takistab kae moodustumist,“ Külli Teder ja lisab, et C-vitamiini võimaliku puuduse osas peaksid eriti tähelepanelikud olema suitsetajad, rasedad ja imetavad emad, kes vajavad C-vitamiini tavapärasest soovituslikust päevasest kogusest - 100 mg - enam.

Oomega-3-rasvhapped

Nägemise arengul ja säilitamisel on väga oluline roll ka oomega- 3-rasvhapetel. Väga olulised on need nii nägemise arenguks lootel ja imikul kui ka täiskasvanutel silma võrkkesta kaitsmisel.

„Oomega-3-rasvhapped aitavad säilitada nägemise teravust ning nende puudusega seostatakse näiteks kuiva silma sündroomi, aga ka kollatähni kärbumise ja glaukoomi,“ räägib Tõnismäe Südameapteegi juhataja.

Mustikaekstrakt