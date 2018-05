Soojade ilmade saabumise ja puugihooaja algusega seoses tuletab terviseamet meelde, et puukborrelioos ja puukentsefaliit on Eestis endeemiliselt ehk pidevalt levinud haigused, millest puukentsefaliidi vastu on võimalik end vaktsineerida.

„Puukidega võib kokku puutuda pea igaüks, seega on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine aktuaalne igal aastal. Seda enam, et puukentsefaliit on tõsine ja ohtlik haigus, millesse haigestumine toob kaasa mitmeid ebameeldivusi,“ ütles terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko, kelle sõnul tuleks võimalusel puukentsefaliidi vastu end vaktsineerida juba talvel või varakevadel, kuid kindlasti tasub vaktsineerimise peale mõelda ka praegu. „Kui praegu esimene süst ära teha, saab inimene korraliku kaitse haiguse eest juba suve teiseks pooleks. Seega sügisel seenele minnes võib end juba kindlamalt tunda.“

Täielik puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine koosneb kolmest süstist: kaks esimest üheks hooajaks piisava immuunsuse andvat süsti tehakse 1–3-kuulise vahega, kolmas kuni aasta hiljem. Seejärel on kaitset vaja iga 3-5 aasta tagant kordussüstiga uuendada. Vaktsiini eest tuleb inimesel endal tasuda.