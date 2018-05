Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond avas eile Pelgulinna sünnitusmaja külastajate fuajees tänuseina, millega avaldab austust haigla suurtoetajatele, kelle abiga on sünnitusmajale aastate jooksul soetatud väga olulisi seadmeid elude päästmiseks.

Tänuseinal on kujutatud suurt puud, mille okstele toetuvates pesades on kuldset ja hõbedast tooni linnumunad. Kuld- ja hõbemunadele on graveeritud sünnitusmaja suursponsorite nimed.

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi tegevjuht Mary Teras avaldas lootust, et tänusein pälvib ka sünnitusmajas viibivate perede tähelepanu. „Soovime, et tänuseina ees pildistamisest saaks ilus traditsioon sünnitusmajast beebiga lahkuvate perede seas – just seal saavad pered teha ühe oma esimestest perepiltidest,“ ütles Teras.