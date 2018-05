Ägeda müokardi infarkti tõttu hospitaliseeritud patsientide kulg on soodsam ajal, kui osa tippinterventsionaalkardioloogid on tööst eemal ja osalevad iga-aastasel kongressil Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), selgus 9. märtsil Ameerika Südameassotsiatsiooni ajakirjas avaldatud uuringust.

Uurijad analüüsisid Medicare’i kaudu abisaajate ägeda müokardi infarkti tulemusnäitajaid ajavahemikul 2007−2012 suurtes haiglates TCT konverentsi toimumise ajal ning päevadel, mil konverentsi ei toimunud, vahendab meditsiiniportaal Med24. Kohandatud 30 päeva suremus oli 15,4 protsenti patsientidel, kes hospitaliseeriti konverentsi ajal, kuid muudel päevadel oli suremus 16,7 protsenti.



„Paljud meditsiinilised protseduurid ei vähenda suremust ning teadmine, et müokardi infarkti suremus sellistel konverentsi päevadel isegi väheneb, tõstatab olulised küsimused ravi erinevuse kohta,“ ütleb uuringu esimene autor Anupam B. Jena, MD, PhD, Harvardi Meditsiinikooli tervishoiupoliitika dotsent ja Massachusettsi üldhaigla arst.



„Täpsete ravi muutuste kindlakstegemine registriandmeid analüüsides võib anda olulisi viiteid põhjuslikele seostele ägeda müokardi infarkti letaalsust mõjutavas ravimustris,“ kirjutasid Jena ja kaasautorid.



Kokku analüüsiti 3153 hospitaliseerimist ägeda müokardi infarkti tõttu konverentsi toimumispäevadel ja 31 156 hospitaliseerimist muudel päevadel. Jena ja kolleegid tegid esitatud andmete põhjal kindlaks, millised arstid osalesid ilmselt TCT-l ja millised mitte.



„Südamehaigusega patsiendi ravi ei ole ainult südame ravi, sest on ka teisi tegureid, mille patsient endaga haiglasse kaasa toob,“ ütles Jena. „Tundub, et sellistel konverentsidel käivad arstid ravivad haigeid, vähemalt osasid neist, teistmoodi. See on õnnetu paradoks, arvestades, et erialased konverentsid on ellu kutsutud selleks, et meist saaksid paremad arstid ja me oskaksime oma haigeid paremini ravida.“