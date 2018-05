Kuidas hoiduda südamehaigustest ja nende tõsistest tagajärgedest tervisele? Ida-Tallinna keskhaigla diabeediõde Marje Klauks annab nõu.

1. Hoia veresuhkur võimalikult normilähedane!

Diabeediga kaasnevaid haigusi ja tüsistusi põhjustab just kaua kestnud ja halvas kompensatsioonis veresuhkur. Diabeedihaigetel on 50% suurem tõenäosus haigestuda kardiovaskulaarsetesse tõbedesse. Diabeedi tüsistustega inimeste seas on umbes 65% surmajuhtumitest seotud infarktiga.