Kui enne suurt suve sooviks energiat ammutada, ainevahetust ergutada, jääkaineid väljutada ja ka saledamaks saada, tasub spaades vaadata põnevate salendavate kehahoolduste järele. Dorpat Tervise massaažiosakonna juht, massöör Ülle Allas viitab, et parimad kevadised kehahooldused ongi keha trimmivad ja organismi puhastavad.

Kui paljud varasemad keha trimmivad hooldused on katsetatud, tasub spaadest küsida uudseid ja põnevaid kehahooldusi. Dorpat Tervises on sel kevadel võimalik end hellitada uudse mudahooldusega kogu kehale. Et mudas on väge ning ravimuda on eestlaste seas ammustest aegadest hinnatud, otsustati see ka naiste ilu heaks tööle panna.

Dorpat Tervises on kasutusel Käina lahe muda. Et muda pisut ebameeldivat lõhna peletada ning kehale kantavale mähisele veelgi kasulikku toimet lisada, segatakse seda fangomuda, halli ja valge saviga ning mentooli ja küpressi eeterlike õlidega. Kõik see ergutab väsinud nahka ning ainevahetust, toimib valuvastaselt ja turseid eemaldavat, tugevdab immuunsüsteemi ning kiirendab jääkainete väljutamist, salendab ja annab energiat.