„Rinnavähk on etteaimamatu haigus, mida tervislike eluviiside ja hea toitumisega kahjuks ära hoida pole võimalik. Soovitatakse mõõdukat füüsilist aktiivsust, stressi vältimist ja tervislikku toitu ning mingil määral on teaduslikult tõestatud seos hormonaalsete preparaatide kasutamise ja rinnavähi tekkeriski vahel. Näiteks üle viie aasta antibeebipille või hormoonasendusravi tõstab riski haigestuda rinnavähki. Ennetada me rinnavähki siiski veel ei oska,“ räägib ASi Mammograaf radioloog Mare Meldre.

Kuna arstide eesmärgiks on vähi avastamine võimalikult varajases (esimeses või teises) staadiumis, kus see veel mingeid sümptome ei anna, peaks rindu regulaarselt kontrollima. „Mida väiksem on vähk avastamise hetkel, seda suurem on tõenäosus raviga temast täielikult vabaneda, ka on ravi maht ja eri raviviiside vajadus väiksem,“ lausub Meldre. Kui vähk on väike, siis on seda võimalik ravida ka rinda säästvalt – operatsioonil eemaldatakse vaid vähikolle, rind ise jääb alles.

„Esmane, kõige lihtsam ja kättesaadavam variant rindade kontrollimiseks on nende komplemine – seda saab naine ise teha ega pea alati arsti juurde minema. Tähtis on rindu kontrollida samas menstruatsioonitsükli faasis – soovitatavalt kohe pärast menstruatsiooni lõppu tsükli viiendal kuni seitsmendal päeval –, siis on rinnad kõige pehmemad ja muutused kergemini avastatavad. Samas tsükli faasis kombeldes on võimalik ka leidu võrrelda varasema kogemusega,“ juhendab Meldre.