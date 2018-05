Ilmad lähevad järjest soojemaks ning peagi tõotab tulla aeg, kui saab varbavaheplätud ja rihmikud taas jalga tõmmata. Küll aga ei rõõmusta see neid, keda kimbutab külla tulnud kutsumata seltsiline – jalaseen. Tegelikult on jalgade seenhaigused üpriski laialt levinud ning kindlasti ei ole see vaid suvine esteetiline probleem. Jalaseene puhul on oluline esmajoones nakatumisest hoidumine ja selle varajane äratundmine. Seda ikka selleks, et hoiduda seenhaiguse edasi kandumisest. Tegu on tõsise haigusega

Jalaseent on vahel raske ära tunda seepärast, et alguses ei pruugi see tekitada suuremaid vaevuseid. „Küll aga saab seene olemasolu kahtlustama hakata juhul, kui nahk punetab, ketendab, nahal esineb sügelust või jalgade ülearust higistamist ja on tunda bakterite paljunemisest tingitud halba lõhna,“ räägib Tõnismäe Südameapteegi juhataja Külli Teder. Ühed tüüpilised jalaseene märgid on 4. ja 5. varba vaheline krooniline ketendus, erinevad lõhed ning turses ja valulik valge nahk. Naha paksenemine ning kuiv ja jahujas ketendus jalataldadel on samuti sagedaseks seenhaiguse tunnuseks.

Jalaseent põhjustavad teatud liiki seened – dermatofüüdid, mis vajavad paljunemiseks sooja ja niisket keskkonda. Seetõttu pesitsevad seentekitajad peamiselt kohtades, nagu basseiniäärsed pinnad, duširuumid, saunad, vannimatid ja muidugi kingad. Ühiskasutatavates ruumides niiskes keskkonnas paljajalu käimine vaid suurendab nakatumise riski. „Niisamuti soodustavad nakatumist isikliku hügieeni puudumine, diabeet ja organismi kaitsevõime langus, naha mikrotraumad, umbsete jalanõude kandmine, verevarustushäired ja jalgade liigne higistamine,“ loetleb Südameapteegi proviisor põhjuseid jalaseenega nakatumisel. Jalaseen on väga tõsine haigus ning selle avastamise järel on vaja alustada kohe ravi. „Seenhaiguse ravimata jätmisel on suur oht, et see levib ka teistele kehaosadele ning tekkida võivad erinevad raskevormilised haigused, nagu näiteks küüneseen,“ selgitab Külli Teder. Apteekidest saab soetada kreeme, geele ja jalaseent ravivaid lahuseid. „Edukaks jalaseene raviks on vaja ravimeid korrektselt kasutada, seepärast tasub abi ja selgitusi küsida apteekides töötavatelt proviisoritelt ja farmatseutidelt,“ soovitab proviisor ja lisab, et enamasti kasutatakse ravimit 1-2 korda päevas ning kantakse vaid puhtale ja kuivale nahale. Lõplik seenhaigusest paranemine võtab sõltuvalt ravimile aega kuni neli nädalat. „Kindlasti ei tohi pärast esimeste sümptomite kadumist ravikuuri pooleni jätta. Vaid ravi lõpuni viimisel saab kindel olla, et seenhaigusest on lõplikult vabanetud,“ rõhutab ta. „Lisaks nahale määritava preparaadi tasub jalanõudes kasutada spetsiaalset seenevastast desinfitseerivat lahust selleks, et vältida uuesti nakatumist,“ ütles Teder. „Nakkuse ennetamise eesmärgil tuleb kindlasti kasuks lahuse kasutamine jalgadel ka pärast ujula, ühiskasutatava sauna või duširuumi külastamist.“