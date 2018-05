Teadlased soovitavad treeningust taastumiseks süüa banaani - see on efektiivsem kui spordijook.

Sellisele veendumusele jõudsid nad, kui uurisid 20 võistlevat jalgratturit. Nende verd uuriti kolmel korral enne ja pärast treeningut ning ka 45 minutit pärast sõitu, kirjutab Women´s Health. Esimesel korral jõid katsealused treeningu käigus ja pärast ainult vett, teisel korral jõud nad vett ning väikse koguse spordijooki ning kolmandal sõid lisaks veejoomisel eka banaani.

Ilmnes, et banaani söömine hoidis kehas ära pärast pingutust tekkivad põletikuprotsessid, mistõttu organism taastus paremini. Samas leiti, et banaani söönud ratturitel esines kõhupuhitust.

Banaani kasuks räägib see, et see vili sisaldab ohtralt süsivesikuid, mis annavad lihastele energiat.