Mis aitaks antibiootikumidele mittealluvate superbakterite vastu? Kas neist üldse saab jagu? Vaatame üle mõned superbakteritega seotud arvamused – kas need peavad paika või on puhas müüt?

Superbakterite all mõeldakse baktereid, mis ei allu antibiootikumidele

Tõde. Superbakter pole arstiteaduslik termin, vaid populaarteaduslik väljend. Selle all mõeldakse ravimiresistentseid baktereid ehk baktereid, mis avaldavad vastupanu ega allu ravimitele. Selline on näiteks ESBL-positiivne bakter, mis ei allu penitsilliinile, kefalosporiinile ega teistele levinumatele antibiootikumidele. Mõned superbakterid on veelgi vastupanuvõimelisemad, olles resistentsed kõikidele antibiootikumidele.