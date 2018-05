Seoses leetrijuhtudega Saaremaal saatis sotsiaalministeerium kooskõlastusringile riikliku immuniseerimiskava muudatused, millega luuakse võimalus nakkushaigetega kontaktis olnud inimestele riigi poolt tasuta vaktsiini pakkumiseks. Muudatus võimaldab kasutada olemasolevaid vaktsiinivarusid epideemia tekkimise ohu kiireks kõrvaldamiseks.

„Hiljutised Saaremaal diagnoositud leetrijuhtumid on murettekitavad, sest tegu ei ole enam välisriigist sissetoodud nakkuse, vaid selle kohaliku levikuga. Et vaktsineerimine on vähenenud, siis on tekkinud olukord, kus tänu vaktsineerimisele varasemalt riigist tõrjutud haigus on siin taas levima hakanud,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Muudatusega võimaldame tasuta vaktsineerimist leetrihaigetega kontaktis olnud inimestele. Loodame, et kiire reageerimine aitab haiguse edasisele levikule piiri panna.“

Immuniseerimiskava muudatus näeb ette, et vaktsiinvälditavate nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral on terviseametil võimalik kasutada olemasolevaid vaktsiinivarusid, et tasuta vaktsineerida haigusest ohustatud ehk nakkusekandjaga kontaktis olnud inimesi, sõltumata vanusest. Tavaolukorras on immuniseerimiskava vaktsiinid täiskasvanutele tasulised.