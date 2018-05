Marilyn Kerro fenomen ja tuntus on levinud üle maailma. Tema müstilised ehted kannavad endas salapära ja väge, mis on paljudele mõistmatu. Ometi on need nii populaarsed, et käsitööna valmivatest ehetest on kujunenud defitsiit. Senini on Marilyn Kerro ehted olnud saadaval ainult tema esinduspoodides Mecca, kuid alates maikuust alustati koostööd rullmassaažisalongide ketiga Beautiful Me kehasalong.

Hiljuti Rakveres avatud uus Beautiful Me kehasalong sai esimesena tunda Marilyn Kerro ehete müstilist võimu. Väljapanek on vaatamisväärsus ja kunstiteos omaette, mis rõhutab salapärast iidset väge. Maikuus lisanduvad Marilyn Kerro ehted kõikidesse Beautiful Me kehasalongidesse üle Eesti.

Ka laulja Merlyn Uusküla on Beautiful Me kehasalongides esindatud. Tema ehetebrändi Aurora Crystal kõrvarõngaste valik paneb iga naise särama ja toob suule naeratuse. Tegemist on ideaalse kingitusega armsale inimesele.

Mis on rullmassaaž ja milleks seda vajame?



Beautiful Me on maailma ainuke rullmassaaži nutisalongide kett, kuhu kuulub kuus salongi üle Eesti (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres). Kõik salongid on privaatsed, hubased ja soojust täis ning sinna minnes tekib tunne nagu külastaks parimat sõpra.



Rullmassaaž on maailmas kasutusel olnud 1927. aastast, kuid alles viimasel ajal on see tõhusa toimega protseduur leidnud tee eestlaste südamesse. Rullmassaaži propageerijaks ja tutvustajaks Eestis on Beautiful Me kehasalong, mis tõi need masinad spordisaalidest välja ja lõi ainulaadse täisteenust pakkuva salongide keti.

Rullmassaaž paneb sinu keha lümfisüsteemi tööle – organismist viiakse välja sinna kogunenud jääkained ja stimuleeritakse lihaseid. Efektiivse rullikute keerlemise, õigete asendite ja infrapunalambi koostöö mõju on märgata koheselt. Järgneval päeva on tunne nagu oleks teinud läbi tunniajase treeningu, kuid samas on enesetunne võrratu ja energiat palju.



Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž kaotab sentimeetreid ning toob tervise. Tulemused on näidanud, et 50-aastane naisterahvas kaotab oma kehalt keskmiselt 20 cm, kui teeb läbi 10-korralise rullmassaaži kuuri. See on vaid väline muutus, sõnadega kirjeldamatud on organismisisesed muudatused. Seda saab vaid ise kogeda ja neid eestimaalasi on juba tuhandeid. Rullmassaaži proovijate hulka kuuluvad näiteks arstid, treenerid ja toitumisnõustajad.

On suurel määral tervisevaevusi, millele saab abi just rullmassaažiga. Kuid see ei ole ainult vaevuste raviks – iga organism vajab korrektset lümfide tööd, mis tahab aeg-ajalt turgutamist. Sellest on üha enam hakanud aru saama ka mehed. Nad julgevad rohkem rullmassaaži proovima minna ja ka kõige suuremad skeptikud on toimes üllatunud. Hulgaliselt Beautiful Me kehasalongi püsikliente teevad istuvat tööd ning on kujundanud sellest protseduurist asendamatu osa oma elust.



Hiljuti avati kehasalong Rakveres ning Tallinnasse Kristiine linnaossa lisandub kehasalong juba sel kuul. Tegemist on kolmanda Beautiful Me kehasalongiga Tallinnas. Lähitulevikus on oodata kehasalonge ka mujale Eestisse.



Protseduurile minnes annab Beautiful Me kehasalong kõik vajaliku kohapeal. Klient valib enda mõõtudele sobivad spordiriided, saab masinale minnes kaasa pudeli vett ja 56 minutit tervislikku aega iseendale võibki alata. Selle jooksul läbitakse spetsiaalselt välja töötatud 15 erinevat asendit, mille tulemusena saab kogu keha masseeritud. Et protseduur õigesti läbitaks, juhendavad telekate vahendusel kõigile tuntud Inga Lunge ja Liis Haab.



Rullmassaaž on hästi hoitud ja tõhus saladus, kuid nüüd on aeg see järele proovida! Loe lisa ja broneeri aeg SIIN!

Vaata galeriist fotosid Rakvere salongi avamisest!