Imiku äkksurma sündroomi (SIDS – sudden infant death syndrome) tõttu surnud laste õdedel-vendadel on üldpopulatsiooniga võrreldes kuni neli korda suurem risk samuti hällisurma surra.

Hällisurma selgitatakse praegu kolme riski mudeli kaudu, milles oma rolli mängivad välised stressitegurid, nagu kõhuli magamine või kokkupuude tubakasuitsuga, kriitiline arenguperiood ning kaasuv haavatavus, näiteks geneetiline vastuvõtlikkus SIDS-i suhtes, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Just kolmanda teguri uurimiseks viidi Taanis läbi populatsioonipõhine uuring viie registri põhjal, mis haaras kokku 2 516 785 alla ühe aasta vanust last, kes olid sündinud vahemikus 1978–2015.



Uuritavate hulgas oli 1535 hällisurma surnud imikut, neist 1455-l olid õed või vennad ning kokku oli neid õdesid-vendi 2373. Nii hällisurma surnud kui mittesurnud imikute õdede-vendade sooline jaotuvus ja emade vanus olid sarnased. SIDS-i tõttu surnud imikud elasid suurema tõenäosusega väikese sissetulekuga peredes (35% vs. 23% üldpopulatsiooni hulgas) ja nende emad olid suurema tõenäosusega ainult põhikooliharidusega (51% vs. 22%).



Hällisurma suri 2373 õest-vennast vaid kaheksa, kusjuures 90% äkksurmadest toimus esimese üheksa elukuu jooksul (mediaanvanus kolm kuud). Standardiseeritud hällisurma haigestumus õdede-vendade hulgas oli neli korda suurem pärast andmete kohandamist soo, vanuse ja kalendriaasta suhtes ning 3,5 korda suurem pärast andmete täiendavat kohandamist ema vanuse ja haridustaseme suhtes.



Kuigi käesolevas uuringus ei saa eristada keskkondlikke ja geneetilisi riskifaktoreid, viitab äkksurmade perekondlik esinemine siiski geneetilisele komponendile. Varasematest uuringutest on ka teada, et 5–15%-l hällisurma surnud imikutest on leitav geneetiline mutatsioon, mis seondub südamehaigustega ja võimaliku arütmiast tingitud äkksurmaga. Uurijad spekuleerivad, et hällisurma surnud imikute õdesid-vendi võiks jälgida EKG ja ehhokardiograafia abil. Üldpopulatsioonile tuleb aga jätkuvalt edastada adekvaatset infot SIDS-i riski vähendamise võtete kohta, nagu kõhuliasendis magamise või tubakasuitsu vältimine ja lahtiste pehmete objektide eemaldamine lapse voodist.