"Meie postkasti üle ujutanud appikarjed on inimestelt, kes igatseksid elada - mitte surra. Nad kõik on oma raviga ühel hetkel jõudnud punkti, kus arst teatab: kahjuks lõpevad siin haigekassa võimalused. Edasi vaadake ise, kuidas saate.

Tänavune taotluste arv kokku ületab peatselt 100 piiri, ning see teeb silmad ette möödunud aastale - terve 2017.aasta jooksul toetati 100 inimest ja see oli rekord.

Sotsiaalministeeriumis ja haigekassas arvatakse juba aastaid, et see kuidagi peabki nii olema. Et ongi normaalne kui mingist hetkest inimeste ravikraanid kinni keeratakse. Teistmoodi ei saakski.

Midagi muuta ka ei saa. Sest selleks peaks seadusi hakkama ümber tegema. Pealegi on riik vaene. Tervishoid alarahastatud. Ja nii edasi.

Ja kus on üldse probleem? Vähiravifondi tublid poisid ja tüdrukud ju aitavad. Kõik saavad abi! Elu edeneb.

Niisiis, nädalaga 15 abitaotlejat. Igaühel eriti veenev ja unikaalne isiklik põhjus elamiseks.

Eestlased ja venelased, naised ja mehed. Tallinnast, Tartust, Viljandist, Narvast jm. Taotlused valdavalt 40ndates, 50ndates ja 60ndates isadelt, emadelt, vanaisadelt ja vanaemadelt. Soolevähid, verevähid, kopsuvähid, neeruvähid, emakakaela- ja rinnavähid jne. Inimesed, keda ootab luuüdi siirdamine. Kellel on selleks doonoridki juba olemas - vaja vaid raviga sinna välja jõuda. Mis kurioosne: siirdamise maksab haigekassa kinni aga teekonna siirdamisele mitte!

Et ulatada neile kõigile abikäsi, läheb tarvis 115 000 eurot. See on võitlus elu ja surma peale. Lootus ei tohi surra.

Riik seda 0,1 miljonit eurot nende inimeste tarvis ei leia. Tegelikult muidugi leiaks, kuid kõik need 15 inimest on süsteemi poolt maha kantud, nende ravi peetakse mõtetuks. Mitte et need inimesed juba nii kehva tervisega oleksid, et niikuinii kohe ära surevad - nende ravi on süsteemi arvates lihtsalt mitteotstarbekas. Mittekulutõhus.

Teisisõnu oleksid need elud süsteemile liiga kulukad. Sama raha eest saaks teha midagi mõistlikumat.

Vähiravifond selle 0,1 miljonit eurot nende inimeste tarvis loodetavasti leiab. Vähemalt teeme selleks kõik endast oleneva. Nelja aasta jooksul ei ole viimase õlekõrreta jäänud mitte keegi (kes kuulub fondi sihtrühma). Me räägime siin enam kui 400 inimelust. Riik saab taas konstanteerida, et probleemi pole. Anna minna, Kingitud elu, tubli töö!

Oleme täiesti veendunud, et 15 inimesest mitmed elavad veel pikki aastaid. Ja on oma perele äärmiselt “kulutõhusad”.

Aga me siiski kutsume kõiki Eesti inimesi üles toetama kasvõi 1, 5 või 10 eurose igakuise püsiannetusega kaasmaalaste võitlust elu eest," kirjutavad vähiravifondi töötajad.

Abivajajaid saab toetada püsiannetusega siin või kanda nende toetuseks summa pangakontole:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu