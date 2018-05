Traditsioonilisel südametervise hoidmisele pühendatud aprillikuul kutsusid Varjupaikade MTÜ ja Südameapteek algatusega „Leia endale südame sõber“ tähelepanu pöörama südametervisele, näidates, et lemmikloomad aitavad tõsta inimeste aktiivset elustiili, füüsilist liikumist ja emotsionaalset toonust. Ettevõtmist saatis suur edu - 31 koera leidis endale uue kodu. Varjupaikade MTÜ ja Südameapteegi ühisprojektiga kutsuti inimesi leidma endale varjupaigast uus neljajalgne südame sõber. Sellega kaasnevalt juhiti tähelepanu südametervise edendamisele koos koeraga. Südameapteegi turundusjuht Mari Sumberg ütles, et südametervise hoidmisele pühendatud kuul avanes koos Varjupaikade MTÜ-ga võimalus teha head nii inimese tervisele kui kodu otsivatele koertele. „Soovisime tõsta inimeste teadlikkust sellest, et värskes õhus liikumine aitab ennetada südamehaigusi ning koeraga seda tehes on kasu veelgi suurem. Meie ettevõtmise tulemusena leidsid 31 koera endale uue kodu, kes kindlasti koos oma uue peremehe või perenaisega jalutuskäike ette võtavad ja sel moel oma sõbra heale südametervisele kaasa aitavad,“ lisas Südameapteegi turundusjuht.

„Lisaks kutsusime kogu aprillikuu vältel Südameapteegist oste teinud inimesi tegema annetusi Varjupaikade MTÜ-le, mille tulemusena kogusime 580 eurot. Omalt poolt lisame kogutud annetustele 750 eurot, mille annetame Varjupaikade MTÜ-le varjupaiga asukate heaoluks. Loodame, et see on vajalik ja väärt abi nendele toredatele loomadele, kes omale uut kodu otsivad,“ ütles Sumberg.

Iga aprillikuus varjupaigast uue kodu leidnud koeraga anti kaasa kingitus, mis sisaldas südametervisele kasulikke toidulisandeid ning 50€ väärtuses kinkekaarti, mille eest sai värske koeraomanik Südameapteegist soetada vajalikke veterinaariatooteid.Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ütles, et neil on ääretult hea meel üle nende 31 koera üle, kes endale uue kodu leidsid. „Kuna veterinaariatooteid on igal koerasõbral vaja, võtsid loomaomanikud kingituse väga hästi vastu ja tundsid selle üle siirast headmeelt,“ ütles Triinu Priks.