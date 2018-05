Maailma tervishoiuorganisatsiooni vaimse tervise häirete nimekirja on lisandunud ka mängusõltuvus.

11. Rahvusvaheline Haiguste Klassifikatsioon sisaldab nüüdsest ka mängusõltuvust, vahendab BBC News. See tähendab pidevat ja korduvat arvutiga mängimise mustrit, mis elus võtab võimust muude huvide üle.

Liigne arvutimängimine peaks kestma vähemalt 12 kuud, siis saavad arstid seda diagnoosida.

Siiski panevad teadlased vanematel südamele, et kui lapsele meeldib arvutiga mängida, ei tähenda see kohe arvutisõltuvust. Küll aga on asi tõsine, et kui arvuti häirib und, söömist, sotsialiseerumist ja hariduse omandamist.