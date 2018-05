Rinnaga toitmine pakub nii emale kui lapsele rahuldustunnet, kuid ema võivad mõned sellega seonduvad nähtused ka meeleheitele ajada. Fox News tõi välja mõned üllatavad faktid, mida teades jäävad mõned murekortsud ehk tulemata. 1. Rinnapiim ei ole alati valge. Rinnapiim on tavaliselt valge või kreemikas, kuid see võib olla ka roheline, sinine, kollane või oranž. Ühel päeval on see paksem, teisel vesisem. See kõik on täiesti normaalne.

2. Ühes rinnas on rohkem piima kui teises. Täpselt samamoodi, nagu üks käsi on suurem, on ka rindade suurused erinevad. Sestap võib neis olla ka erinevalt piima.

3. Rinnad tunduvad jõledalt suured. Selleks, et rinnad paisuvad ja muutuvad suuremaks kui kunagi varem, tuleb valmis olla. Kui suureks rinnad täpselt paisuvad, sõltub naha elastsusest. Kui laps saab vanemaks ja tema tissitamine muutub harvemaks, kahanevad ka rinnad. Rinnaga toitmise lõpetades võivad need olla nii väiksemad kui suuremad kui enne rasedust. 4. Rinnapiim ei tule välja vaid ühe augu kaudu. Igas nibus ongi 15 – 25 piimajuha, sestap väljub ka piima mitmetest pooridest, mitte vaid ühest august. 5. Piima voolab ka siis, kui last rinnaga ei toida. Eriti alguses võib piima rindadest tõepoolest tahtmatult lekkida, see võib juhtuda nii lapse häält kuuldes või lapse pilti vaadates, rääkimata sellest, kui käes on lapse toiduaeg ja seda mingil põhjusel teha ei saa. Et riideid piimaplekkidest säästa, kasuta rinnakaitsmeid. 6. Seks võib olla valulik. Madalam östrogeenitase veres võib põhjustada tupe kuivust muutes nii suguühte valulikuks. Kasuta libesteid või arutle oma günekoloogiga, kuidas sellest olukorrast välja tulla. 7. Rinnapiima voolab liiga tugevalt. Mõnikord ongi nii, et rinnapiima voolab tugeva survega ja kiirelt ning see võib lapsi neile kurku sattudes neid isegi lämmatada. Küsi nõu imetamisnõustajalt, tema õpetab sulle tehnikaid, mis aeglustavad piimavoolu. 8. Sa võid muutuda emotsionaalseks. Oksütotsiin, hormoon, mis aitab piima toota, maandab ärevust ja tekitab lähedustunde, võib näiteks tugeva piimavoolu korral tekitada iiveldust, nõrkust, higistamist ja ärevust, sest oksütotsiinitase kõigub intensiivselt üles ja alla ning mõjub nii ka emotsioonidele. Mõnedel naistel võib seetõttu esineda tugev janu ja tekkida vajadus lisamineraalainete järele. Pea selgi puhul nõu imetamisnõustajaga. 9. Lisakaltsiumi ei ole vaja tarbida. Uuringud näitavad, et rinnaga toitmine aitab iseenesest osteoporoosi ennetada. Imetavad emad võiksid kaltsiumi saamiseks süüa piimatooteid, köögivilju, pähkleid ja seemneid. 10. Piima leket ei saa kuidagi ära hoida. Kuna oksütotsiin paneb piima voolama ning see võib tekkida ka kõige ebasobivamal ajal, ära kaota huumorimeelt ja püüa ikka meeles pidada, et kasutaksid rinnakaitsmeid. 11. Sa võid süüa rohkem kui varem ja ikka kaalust alla võtta. Rinnaga toitmise ajal vajab keha 300 kuni 500 lisakalorit päevas. Kuid ära muretse selle pärast, et sa ei söö piisavalt. Lihtsalt kuula oma keha ja söö siis, kui kõht on tühi.