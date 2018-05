Allergiahooaeg on mühinal kätte jõudnud ning kestab läbi terve suve. Sestap olgu siin välja toodud kaheksa aedvilja ja taime, mille söömine võiks allergiatele leevendust pakkuda ja nendega võidelda. * Brokoli. Sellel imelisel köögiviljal on kaks allergiat pärssivat omadust. Esiteks sisaldab brokkoli suures koguses C-vitamiini ja teiseks kuulub see taim ristõieliste sugukonda, mis on tuntud ülemiste hingamisteede ja eelkõige ninaõõne ärrituste leevendajad, kirjutab Women´s Health. Teadlased on leidnud, et 500 mg C-vitamiini päevas aitab leevendada allergiasümptomeid. Üks taldrikutäis brokkolit sisaldab umbes 80 mg C-vitamiini. Ka kapsas ja lillkapsas sisaldavad suures koguses C-vitamiini – tervelt 56 mg taldrikutäie kohta. * Lehtkapsas. Lehtkapsas ei ole mõeldud ainult toidu kaunistamiseks. Sööge seda! See supertoit sisaldab tõelist vasturünnakut allergiate vastu. Sarnaselt brokkolile kuulub ka lehtkapsas ristõieliste sugukonda, kuid sisaldab lisaks A-vitamiini. Paljud uuringud on näidanud, et inimesed, kes vaevlevad A-vitamiini puuduses, on aldid saama astma või allergia

* Sibulad ja küüslauk. Sibulad ja küüslauk sisaldavad suures koguses kvertsetiini, mis on samuti allergiavastane toimeaine. See toimib sarnaselt C-vitamiinile ja leevendab nohu ning teisi allergiaga kaasnevaid sümptomeid. Kahjuks ei imendu kvertsetiin organismi kuigi lihtsalt. Seega palju sibulat ja küüslauku süües võivad küll kergemad sümptomid kaduda, kuid allergiate raskemate vormide puhul tuleks kasutada ka 400 kuni 500 mg toidulisandeid.

* Kõrvits. Nagu brokkoli ja lehtkapsas sisaldab ka kõrvits karotenoide, mis aitavad kehal allergia vastu võidelda. A-vitamiini kogumiseks on see aedvili ideaalne. Kui siiamaani oled kõrvitsat kasutanud vaid koogi sees, siis tasuks katsetada selliseid retsepte nagu kõrvitsapada hakklihaga või kõrvitsavorm. * Porgand. Taas on tegemist aedviljadega, mis on täidetud karotenoididega ning seega on porgandil antioksüdatiivne funktsioon. Porganditest võib abi olla heinanohu leevendamiseks. Vitamiinid imenduvad kehasse paremini kui porgandeid kergelt aurutada. * Seller. Seller on jällegi täis C-vitamiini ja lisaks põletikuvastaseid aineid, mis muudavad selleri lisaks heaks allergiaravimiks olemisele ka ideaalseks relvaks kõrge vererõhu ja kroonilise valu vastu. Seller on üks vähestest köögiviljadest, mida võib julgelt süüa nii toorelt või keedetult, ilma et see kaotaks kasulikke toitaineid. Ja ärge unustage lehti! Hakkige need ja kasutage suppides ja padades, et veelgi suurendada C-vitamiini kogust.