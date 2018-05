Uute ravimite saamine haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste nimekirja võib võtta aega mitu aastat, minimaalselt on see aeg üks aasta.

Lapsel, kes ühte sellist ravimit praegu vajab, on aga aega vaid esmaspäevani ning kuna isegi erandkorras hüvitamist ei saa haigekassa nii kiiresti otsustada, on ainsaks lootuseks annetajad, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tartu ülikooli lastekliinikus võitleb 17aastane tüdruk haruldase verehaigusega, mis paneb tema punavererakud lõhustuma ja võib viia tromboosini.

Laps on juba üle elanud ühe ajuverejooksu ning selleks, et hoida ära edasisi tromboose, vajab ta ravimit, mille üks doos maksab 16 500 eurot. Ravimit peab manustama iga kahe nädala tagant - tegemist on harva esineva haigusega ning haigekassa seda ravimit ei hüvita.

