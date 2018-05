Kuumahood on kahtlemata menopausi kõige tuntum sümptom, mida on varem seostatud mitmete terviseprobleemidega, seal hulgas südamehaigustega. Värskes uuringus leiti, et kuumahood (eriti koos öise higistamisega) võivad olla seotud teist tüüpi diabeeti haigestumise riski suurenemisega.

Uuringus analüüsiti üle 150 000 postmenopausis naise andmeid, kes osalesid aastatel 1993–2014 suures Women's Health Initiative uuringus, vahendab meditsiiniportaal Med24. Uuringusse värbamise hetkel hinnati naistel vasomotoorsete sümptomite esinemist (kerged, mõõdukad, rasked), iseloomu (kuumahood, öine higistamine) ning ajastust (varased ehk pre- ja perimenopausaalsed, hilised ehk postmenopausis tekkinud). Keskmine jälgimisperiood oli 13 aastat.



Vasomotoorseid sümptomeid esines 33%-l uuritavatest. Vasomotoorsete sümptomite esinemine oli seotud 18% võrra suurema teist tüüpi diabeedi riskiga; see oli veelgi suurem, kui kuumahood olid raskemad ja kestsid kauem. Kuumahoogudega seonduv riski suurenemine püsis ka pärast andmete kohandamist ülekaalulisuse ja rassi suhtes.

Diabeedi risk oli kõige väljendunum naistel, kellel esines öine higistamine koos kuumahoogudega; ainult kuumahoogudega seonduv diabeedirisk oli väiksem kui ainult öise higistamisega seonduv risk.



Võrreldes diabeeti põdevate meestega on diabeeti põdevatel naistel suurem risk haiguse tüsistuste tekkeks ning selle tõttu suremiseks. Seega on haiguse varajane diagnoosimine ja käsitlus kriitilise tähtsusega. Menopaus on hea aeg, mil julgustada naisi oma elustiili muutma nii, et väheneksid menopausi sümptomid ning samaaegselt diabeedi ja kardiovaskulaarhaiguste risk.

Elustiilimuutused, mis mõjutavad kõiki kolme soodsalt, on regulaarne füüsiline koormus, südamesõbralik dieet, piisav uni, liigse alkoholi vältimine ja suitsetamisest loobumine. Sümptomaatilise menopausiga naistel aitab perimenopausis alustatud hormoonasendusravi vähendada nii klimakteerilisi vaevusi kui ka vähendada diabeeti haigestumise tõenäosust.