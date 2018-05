"Ma arvan, et see pole palju ja pigem isegi vähe, et korra aastas tähistame emadepäeva, hoolides naistest, kes andsid meile elu ja on meid 9 kuud oma kehas kasvatasid ning jätkavad meie eest hoolitsemist kuni elu lõpuni," sõnab toitumisnõustaja Erik Orgu.

Ta lisab, et tema omalt poolt saab teha seda, et mitte kellelgi ei läheks ka sel tähtsal päeval ei ununeks tervislik toitumine ning et laual oleks ikka maitsev ja tervislik toit, mis annab energiat ja laseb terve päeva särada.

Siinkohal soovitabki Erik Orgu emadepäevamenüüsse neli tervislikku retsepti.